bus tper a cosa serve la carta boost che arriva a casa gratis

Bologna, 30 gennaio 2026 — Arriva direttamente a casa dei cittadini, senza costi aggiuntivi, la nuova carta Boost di Tper. Si tratta di uno strumento pensato per semplificare l’uso dei mezzi pubblici e rendere più facile la vita di chi si sposta quotidianamente in città. La carta viene consegnata gratuitamente e promette di rivoluzionare il modo di viaggiare sui bus e tram di Bologna.

Bologna, 30 gennaio 2026 — Si chiama Boost ed è destinata a cambiare il modo di viaggiare sui mezzi pubblici a Bologna. È la nuova tessera ricaricabile per il trasporto pubblico locale che, nei prossimi giorni, entrerà nelle case di circa 200 mila famiglie bolognesi, recapitate gratuitamente dal Comune come primo passo verso un sistema sempre più semplice da usare. Il nuovo Citypass multicorsa con QR Code, ad esempio, aveva creato in diversi utenti difficoltà di utilizzo al momento della validazione, problemi che Boost promette di risolvere. Il sindaco Matteo Lepore lancia la carta Boost. La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina, quando il sindaco Matteo Lepore ha consegnato simbolicamente la prima Boost a una residente del quartiere Porto-Saragozza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 15 gennaio, poco dopo le 12, via Petroni è stata temporaneamente chiusa tra piazza Verdi e via Acri.

Come puoi controllare le corse residue Tper sulla carta BoostAnche il controllo delle corse residue è semplice e immediato. È sufficiente premere il tasto info sul validatore e avvicinar ... ilrestodelcarlino.it

Dopo l’incidente del bus Tper, partono i lavori di messa in sicurezza dei condomini evacuati: l’obiettivo è riaprire via Petroni e permettere il rientro a casa in sicurezza - facebook.com facebook