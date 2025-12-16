Detenuti dipingono il ’Buon Governo’ Opera donata con gli studenti al tribunale

Un'opera donata dagli studenti ai detenuti, intitolata 'Il Buon Governo', si ispira alla celebre tavola di Ambrogio Lorenzetti. I colori vivaci e l'energia delle pennellate trasmettono emozioni positive, creando un ponte tra arte, speranza e riscatto. Una collaborazione tra istituzioni, detenuti e giovani per valorizzare il potere trasformativo dell'arte.

© Lanazione.it - Detenuti dipingono il 'Buon Governo'. Opera donata con gli studenti al tribunale di Laura Valdesi SIENA I colori sono più forti. Sgargianti. Trasmettono sensazioni positive. Ancor più della narrazione del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti che campeggia nella Sala dei Nove del Comune di Siena. L'opera, simbolo universale di civiltà, convivenza e responsabilità collettiva, capace di parlare al presente con la medesima forza con la quale venne dipinta nel Trecento, è stata infatti reinterpretata da un gruppo di detenuti del carcere di Santo Spirito e da alcuni studenti del liceo artistico 'Duccio di Buoninsegna'. E adesso campeggia nella stanza del presidente della sezione penale del tribunale di Siena Fabio Frangini.