Perché le gemelle Kessler con i loro look coordinati sono state le prime vere dive moderne della tv

Fanpage.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono morte oggi le gemelle Allis ed Ellen Kessler, le prime vere dive moderne della tv italiana: per quale motivo il loro stile "coordinato" è stato rivoluzionario?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

