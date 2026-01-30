Brescia | Raduno d' Auto Storiche

Le auto d’epoca tornano a riempire il parcheggio del Parco Ducos a Brescia. Appassionati e collezionisti portano i loro gioielli d’annata per il raduno di quest’anno, che si tiene il primo febbraio. La manifestazione attira sempre più persone, curiosi e nostalgici pronti a scoprire modelli rari e restaurati con cura.

Il parcheggio del Parco Ducos torna a farsi punto d'incontro per gli appassionati dei motori e per i loro gioielli d'annata: è di nuovo tempo del raduno dedicato alle auto storiche, previsto quest'anno per il primo giorno di febbraio. La manifestazione sarà statica e aperta a tutte le vetture.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Brescia Raduno Auto Storiche San Potito Ultra: tutto pronto per il "Raduno Auto Storiche – Memorial Piero Mazzone" Raduno di auto storiche in memoria di Piero Mazzone Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Autoraduno Clusane Ultime notizie su Brescia Raduno Auto Storiche Argomenti discussi: Incidente sulla A4 tra Ospitaletto e Rovato: code fino a 3 chilometri; A Bovegno un raduno di appassionati d’auto per valorizzare il territorio. A Bovegno un raduno di appassionati d’auto per valorizzare il territorioIl Team Pistonati, in collaborazione con Pink Garage sta organizzando un evento per appassionati e curiosi il prossimo 14 febbraio. quibrescia.it Le Colline dei Gonzaga Il Trofeo Nazionale di Regolarità Auto Storiche celebra la sua 10ª edizione e torna alle sue origini, portando il fascino delle auto storiche tra i borghi del territorio gonzaghesco. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati! • - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.