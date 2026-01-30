Brescia | Raduno d' Auto Storiche

Da bresciatoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le auto d’epoca tornano a riempire il parcheggio del Parco Ducos a Brescia. Appassionati e collezionisti portano i loro gioielli d’annata per il raduno di quest’anno, che si tiene il primo febbraio. La manifestazione attira sempre più persone, curiosi e nostalgici pronti a scoprire modelli rari e restaurati con cura.

Il parcheggio del Parco Ducos torna a farsi punto d'incontro per gli appassionati dei motori e per i loro gioielli d'annata: è di nuovo tempo del raduno dedicato alle auto storiche, previsto quest'anno per il primo giorno di febbraio.  La manifestazione sarà statica e aperta a tutte le vetture.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Brescia Raduno Auto Storiche

