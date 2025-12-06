Raduno di auto storiche in memoria di Piero Mazzone
Tempo di lettura: 2 minuti La Scuderia Avellino Racing annuncia con orgoglio il Raduno Auto Storiche – Memorial Piero Mazzone, in programma l’8 dicembre 2025 a San Potito Ultra (Avellino). L’evento si svolge con il patrocinio dell’Automobile Club Avellino e del Comune di San Potito Ultra, e sotto l’egida di ACI Sport e ACI Storico, a conferma della sua valenza culturale e sportiva. Il raduno rappresenta un momento di incontro per appassionati, collezionisti e amatori del motorismo d’epoca: un’occasione per celebrare la storia dell’automobile e rendere omaggio alla memoria di Piero Mazzone, grande appassionato di vetture storiche e partecipante a numerose gare di regolarità, ricordato con affetto dalla comunità sportiva locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lunedì 8 dicembre 2025 a Pimonte la seconda edizione del " Raduno Auto D'Epoca " Aspettando il Natale Divertimento , solidarietà , inclusione, auto, bambini , famiglie . ....ma soprattutto tanto amore? .... Vi aspettiamo !!! - facebook.com Vai su Facebook
A San Potito il raduno auto storiche, memoria e sport abbracciano il territorio - Nasce da una scommessa della Scuderia Avellino Racing il Raduno Auto Storiche – Memorial Piero Mazzone, in programma l’8 dicembre 2025 a San Potito Ultra. Lo riporta corriereirpinia.it
Raduno Auto Storiche a San Potito Ultra (AV) - La Scuderia Avellino Racing annuncia con orgoglio il Raduno Auto Storiche – Memorial Piero Mazzone, in programma l’8 dicembre 2025 a San Potito Ultra (Avellino). Riporta irpinia24.it
“Ruote nella Storia”. Successo per il raduno di auto storiche. Tappa a Montevarchi - Un evento che, ancora una volta, ha saputo unire la passione per il motorismo d'epoca alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del Valdarno. Segnala lanazione.it
Aremes Convegno Nazionale Cultura ASI a Reggio Calabria: omaggio a Francesco De Virgilio e alla Lancia Aurelia - Un’occasione imperdibile per celebrare la passione per le auto d’epoca ... Da citynow.it
Torna il raduno di auto e moto storiche “Città di Arezzo” - Arezzo, 24 maggio 2025 – Si rinnova domenica 25 maggio l’appuntamento con il raduno di Auto e Moto Storiche "Città di Arezzo" a cura di CNA Arezzo e Socialnet. Si legge su lanazione.it
A Roccadaspide un raduno di auto storiche - Nel servizio le voci di: Alfonso Di Marco del comitato organizzatore raduno auto storiche di Roccadaspide, Giuseppina De Luca, Federazione Italiana Cronometristi, Gabriele Iuliano, sindaco di ... Scrive rainews.it