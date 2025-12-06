Tempo di lettura: 2 minuti La Scuderia Avellino Racing annuncia con orgoglio il Raduno Auto Storiche – Memorial Piero Mazzone, in programma l’8 dicembre 2025 a San Potito Ultra (Avellino). L’evento si svolge con il patrocinio dell’Automobile Club Avellino e del Comune di San Potito Ultra, e sotto l’egida di ACI Sport e ACI Storico, a conferma della sua valenza culturale e sportiva. Il raduno rappresenta un momento di incontro per appassionati, collezionisti e amatori del motorismo d’epoca: un’occasione per celebrare la storia dell’automobile e rendere omaggio alla memoria di Piero Mazzone, grande appassionato di vetture storiche e partecipante a numerose gare di regolarità, ricordato con affetto dalla comunità sportiva locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Raduno di auto storiche in memoria di Piero Mazzone