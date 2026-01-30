Braccialetti monete e catenine d’oro hanno quadruplicato il valore in 10 anni

In dieci anni, il valore dell’oro è aumentato di quattro volte. Oggi il prezzo si aggira intorno ai 144 euro al grammo, contro i 30 di dieci anni fa. Molti italiani scoprono che nei cassetti si nascondono veri e propri tesori di braccialetti, monete e catenine d’oro, che ora valgono molto di più.

Il metallo giallo viaggiava intorno ai 30 euro al grammo contro i 144 attuali. Nei nostri cassetti si nascondono tesori. I grandi banchieri e gli oracoli della finanza internazionale si perdono negli algoritmi di Wall Street. Jeff Bezos, per alimentare i suoi data center scava l'Arizona a caccia di rame come un cercatore di pepite del Klondike. Per noi italiani, invece il vero tesoro non sta nei forzieri di della Banca d'Italia e nemmeno nei portafogli digitali criptati.

