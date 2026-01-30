Boost la nuova carta digitale di Tper arriva a casa

Questa mattina Tper ha avviato la distribuzione di “Boost”, la nuova carta digitale ricaricabile che sostituirà i vecchi biglietti cartacei. L’obiettivo è rendere più semplice e veloce l’accesso ai mezzi pubblici, eliminando i vecchi titoli di viaggio. Ora i cittadini potranno usare questa carta per viaggiare senza più preoccuparsi di perdere o dimenticare i biglietti.

Inviata a 200mila famiglie la card che sostituisce il cartaceo e semplifica i viaggi occasionali e di gruppo. Come funziona È partita oggi la distribuzione di “Boost”, la nuova carta ricaricabile destinata a mandare definitivamente in pensione i vecchi titoli di viaggio cartacei. Sono 200.000 i nuclei familiari residenti che riceveranno la tessera gratuitamente direttamente nella propria cassetta delle lettere. Accompagnata da una lettera firmata dal sindaco Matteo Lepore, la card si presenta come uno strumento versatile e "impersonale": non è legata a un singolo utente, il che la rende perfetta per l'uso condiviso all'interno del nucleo familiare: "Un’importante novità che consente di utilizzare in maniera prioritaria il CityPass," spiega il Sindaco nella nota.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Tper Boost Bus Tper, a cosa serve la carta Boost che arriva a casa (gratis) Bologna, 30 gennaio 2026 — Arriva direttamente a casa dei cittadini, senza costi aggiuntivi, la nuova carta Boost di Tper. Klarna, come funziona la nuova carta di debito digitale con il pagamento in 3 rate La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tper Boost Perché la carta Boost risolve i problemi del nuovo Citypass: come si usaL’utilizzo della Boost è pensato per essere estremamente intuitivo: basta avvicinare la tessera al validatore verde presente su ... ilrestodelcarlino.it Bus Tper, a cosa serve la carta Boost che arriva a casa (gratis)In totale 200mila famiglie bolognesi riceveranno gratuitamente a casa la carta, valida 5 anni, ricaricabile online e nei punti Tper, per semplificare l’uso di CityPass, Tesserino metropolitano e abbon ... msn.com NUOVA PAGINA DELLA DIVISIONE STAMPA 3D: BOOST 3D Cliccate per sapere quale kit di aspirazione abbiamo creato. Stiamo cercando auto per creare nuovi kit. Chi fornirà l'auto avrà il kit in omaggio. Scrivete il modello che possedete per vedere se è tra - facebook.com facebook

