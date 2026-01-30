La crescita del gioco d’azzardo online a Rimini continua a sorprendere. Nel primo trimestre dell’anno, la città ha registrato un aumento del 25,6% rispetto all’anno scorso, con 90 milioni di euro in più scommessi. In media, i giocatori spendono circa 2.775 euro ciascuno, segnando un vero e proprio boom. La piazza si conferma così come uno dei centri principali per le scommesse digitali in regione.

Rimini ha il record regionale nella crescita delle scommesse online, con un clamoroso +25,6%, 90 milioni in più dell’anno precedente. Di questi 44 si sono aggiunti a Rimini, 14 a Riccione e 14 a Bellaria, dove la crescita in un anno è stata superiore al 50%. La provincia di Rimini scala così la classifica del gioco online, diventando seconda in Regione dietro Bologna. E’ quanto emerge dalla terza edizione di “Pane e Azzardo”, indagine che esamina in dettaglio quanto accade nella Regione sul fronte dell’azzardo. Lo studio è stato presentato nella giornata di venerdì (30 gennaio) “Al lavoro contro l’azzardopatia”: il titolo dell’iniziativa con cui Cgil, Spi, Federconsumatori e Auser dell’Emilia Romagna, assieme alla campagna Mettiamoci in Gioco, sono tornate ad accendere un faro su un fenomeno in continuo e costante aumento, dai costi umani e sociali altissimi Nel Riminese si trova, nelle mappe dell’online, uno dei tre Distretti sanitari colorati in nero: quello di Riccione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Rimini gioco online

A Parma il settore del gioco d’azzardo online cresce velocemente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Rimini gioco online

Argomenti discussi: Boom del gioco d'azzardo online: a Rimini record regionale con +25%. In media giocati 2.775 euro; Gioco d’azzardo, è boom: in un anno ogni pavese spende più di 2.300 euro; Boom del gioco d'azzardo online: a Rimini record regionale con +25%. In media giocati 2.775 euro; Gioco d’azzardo, spesi 2.700 euro a testa.

Gioco d’azzardo, è boom: in un anno ogni pavese spende più di 2.300 euroGiocato oltre un miliardo nel 2024, siamo all’ottavo posto a livello regionale. L’online resta ancora dietro, anche se di poco, alle scommesse in bar e sale ... laprovinciapavese.gelocal.it

Gioco d’azzardo, spesi 2.700 euro a testaAllarme gioco d’azzardo. Secondo il terzo report ’Pane&azzardo’, l’indagine condotta da Cgil Emilia Romagna Federconsumatori Emilia Romagna, che scatta ... msn.com

Boom del gioco d'azzardo online: a Rimini record regionale con +25%. In media giocati 2.775 euro #Rimini - facebook.com facebook