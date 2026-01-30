Bologna chi si rivede | i rossoblù pescano il Brann nei playoff di Europa League

Questa sera a Nyon sono stati definiti gli incontri playoff di Europa League. Il Bologna affronterà il Brann in una sfida che si preannuncia interessante, dopo aver chiuso tra le prime posizioni nel campionato. I sorteggi sono stati fatti questa mattina nella sede della “Casa del Calcio Europeo”.

Saranno i norvegesi del Brann gli avversari dei rossoblù nello spareggio valido per accedere agli Ottavi di Finale di Europa League. Una sorta di remake della sfida già andata in scena nella fase campionato. Andata il 19 febbraio a Bergen, ritorno al Dall'Ara il 26 Nell'ormai consueta sede della "Casa del Calcio Europeo" di Nyon, in Svizzera, è stato completato poco fa il quadro definitivo degli abbinamenti playoff tra le squadre finite tra il 9° e il 24° posto dopo queste prime otto gare della fase campionato.Al Bologna di Vincenzo Italiano, giunto 10°, l'urna elvetica ha riservato dunque un avversario già conosciuto a novembre nell'incontro valido per il 4° turno della regular season e che ha chiuso la sua prima parte di Europa League in 24a posizione, cioè all'ultima disponibile per accedere agli spareggi.

Questa mattina il Bologna ha scoperto il suo avversario nei playoff di Europa League.

