Bodo Glimt-Inter biglietti settore ospiti | quando escono

Questa mattina è arrivata la notizia ufficiale: i tifosi dell’Inter potranno seguire la squadra anche in Norvegia, per la partita di Champions League contro il BodoGlimt. Sono stati annunciati i dettagli sui biglietti per il settore ospiti, che saranno disponibili a breve. I supporter nerazzurri sono già in fermento, pronti a partire per seguire la squadra in un match importante.

BodoGlimt-Inter biglietti settore ospiti. L’urna di Nyon ha dato il suo esito: l’Inter giocherà i sedicesimi di finale di Champions League contro i norvegesi del BodoGlimt. L’andata sarà in trasferta mentre il ritorno in casa a San Siro che nel frattempo sarà stato riaffidato all’Inter dopo lo stop causa olimpiadi di Milano-Cortina. Data e orario preciso delle gare non si conoscono ancora ma di certo si giocherà: Andata: 1718 febbraio 2026. Ritorno: 2425 febbraio 2026. Tra il 17 e il 18 febbraio quindi l’Inter sarà in trasferta in Norvegia per la gara d’andata. Trasferta ostica anche da un punto di vista logistico, dato che in quel periodo farà certamente molto freddo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

