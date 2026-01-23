Cremonese Inter biglietti settore ospiti | quando escono e prezzo

I biglietti per il settore ospiti di Cremonese-Inter saranno disponibili prossimamente. La stagione dei nerazzurri prosegue senza pause, con numerose sfide a gennaio, rendendo importante pianificare l’acquisto dei biglietti. Qui troverai tutte le informazioni su quando saranno in vendita e i prezzi, per permetterti di assistere alla partita in modo semplice e sicuro.

Cremonese Inter biglietti settore ospiti. Il calendario dell’ Inter n on conosce pause: la stagione è entrata in una fase particolarmente calda e gennaio si conferma il mese chiave, con una gara praticamente ogni tre giorni. Dopo Inter-Pisa e l’ultimo impegno del girone di Champions League contro il Borussia Dortmund, i nerazzurri saranno attesi dalla trasferta sul campo della Cremonese di Davide Nicola. L’appuntamento è fissato per domenica 1 febbraio alle ore 18, allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Ma il tour de force non si fermerà qui: subito dopo, mercoledì 4 febbraio alle ore 21, l’Inter tornerà in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara secca, contro il Torino.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

