Bocchino Lega dopo la lettera di Menna | Sul porto di Vasto serve governance vera non iniziative estemporanee

Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale della Lega Abruzzo, risponde alla lettera di Menna sul porto di Vasto. La politica sottolinea che per rafforzare il ruolo del porto serve una governance seria e competente. Non ci sono spazio per iniziative improvvisate o campanilistiche, dice. La Lega chiede un impegno concreto per rilanciare la struttura strategica della città.

Nei giorni scorsi il sindaco e l'assessore alle Politiche portuali avevano chiesto all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale 'istituzione di una sede distaccata a Vasto “La riforma del sistema portuale non prevede sedi distaccate dell'AdSP, se non per uffici amministrativi decentrati nei capoluoghi di provincia che non ospitano una sede dell'Autorità portuale, come accadrà in Abruzzo. È quindi evidente che un ufficio analogo a Vasto non è previsto o comunque, nel caso, non avrebbe competenze decisionali, restando la governance nelle mani degli organi centrali" osserva Bocchino ricordando che le funzioni amministrative e di vigilanza portuale a Vasto sono già garantite dagli Uffici circondariali marittimi della guardia costiera, in coordinamento con l'AdSP.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Vasto Porto

Un altro episodio di violenza si è verificato presso la Casa lavoro di Vasto, coinvolgendo un agente di polizia penitenziaria.

A Vasto cresce l'allarme per falsi volantini utilizzati per tentare di entrare nelle case dei cittadini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vasto Porto

Argomenti discussi: Ospedali abruzzesi, Bocchino e La Forgia (Lega): Vicini a medici e operatori, servono soluzioni condivise; Porto di Vasto, Bocchino (Lega): serve governance vera, non iniziative estemporanee; Ospedali abruzzesi, Bocchino e La Forgia (Lega): vicini a medici e operatori sanitari, lavoriamo insieme per trovare soluzioni diverse; Ospedali abruzzesi, Bocchino e La Forgia (Lega): 'Vicini a medici e operatori, servono soluzioni condivise'.

Lega, il rilancio dopo la grande fuga: Le elezioni aretine sono lo snodo. Nisini dopo le dimissioni di massaOnorevole Nisini, la Lega perde altri due consiglieri a Palazzo Cavallo e in una legislatura passa da sei a uno. Che succede? Sono una persona inclusiva, ho sempre accolto chi ha voluto portare un ... lanazione.it

Ospedali abruzzesi, Bocchino e La Forgia (Lega): vicini a medici e operatori sanitari, lavoriamo insieme per trovare soluzioni diverse "Esprimiamo vicinanza e sostegno ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e ai tecnici degli ospedali abruzzesi, - facebook.com facebook

Ospedali abruzzesi, Bocchino e La Forgia (Lega): “Vicini a medici e operatori, servono soluzioni condivise” x.com