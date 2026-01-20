A Vasto cresce l'allarme per falsi volantini utilizzati per tentare di entrare nelle case dei cittadini. Il sindaco Menna invita alla massima attenzione, sottolineando l'importanza di diffidare da messaggi sospetti e di adottare misure di sicurezza per proteggere la propria abitazione da truffatori e malintenzionati. La collaborazione della comunità è fondamentale per prevenire eventuali situazioni di rischio.

Falsi volantini per cercare di accedere alle abitazioni e poter portare via denaro e oggetti preziosi. Questo l'ultimo trucco architettato dai malviventi a Vasto, dove è il sindaco Francesco Menna a mettere in guardia i suoi concittadini, invitandoli a non aprire le porte di casa. “Mi è stato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Bollate, allerta truffe: falsi volantini del Ministero per entrare nelle caseIl Comune di Bollate invita i cittadini alla massima attenzione riguardo a volantini falsi attribuiti al Ministero dell’Interno, recentemente diffusi in città.

Leggi anche: Truffe via sms e e-mail: l'Ulss 9 Scaligera mette in guardia i cittadini

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Bollate, allerta truffe: falsi volantini del Ministero per entrare nelle case; Ispica, girano falsi volantini del ministero dell'Interno; Castelnovo Monti, attenzione ai falsi volantini del ‘Ministero dell’Interno’: è una truffa; Falsi volantini del Ministero dell’Interno: allarme truffe a Lecco.

Falsi volantini per entrare nelle case: è allarme truffe a Vasto e il sindaco Menna mette in guardia i cittadini - Si tratta di avvisi fasulli che parlano di controlli nelle abitazioni e consegna di documenti, ma sono solo espedienti per riuscire ad accedere e rubare indisturbati ... chietitoday.it

Bollate, allerta truffe: falsi volantini del Ministero per entrare nelle case - Allerta truffe lanciata dal Comune di Bollate, per falsi volantini del Ministero dell'Interno, affissi in città. L’allarme è stato lanciato direttamente ... ilnotiziario.net

Falsi volantini affissi ai muri portano l’intestazione del Ministero dell’Interno: «Tutte le presenze non giustificate verranno denunciate». La questura: è un falso, non aprite - facebook.com facebook