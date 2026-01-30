Bluetooth NFC e Wi-Fi | se non segui questi passaggi rischi di essere hackerato e perdere tutti i tuoi soldi

Molti utenti usano il telefono senza pensare ai rischi. Accendono Bluetooth, Wi-Fi o NFC senza verificare le connessioni attive. Così, si rischia di essere hackerati o di perdere soldi. Basta poco: controllare le impostazioni prima di usare queste funzioni può evitare brutte sorprese.

Quante volte hai preso il telefono dalla tasca senza nemmeno controllare quali connessioni fossero attive? Bluetooth acceso per gli auricolari usati stamattina, Wi-Fi in ricerca automatica di reti disponibili, NFC pronto per il prossimo pagamento contactless. Sembra normale, quasi inevitabile in un mondo iperconnesso. Eppure, quella piccola icona blu lampeggiante in alto sullo schermo potrebbe essere la porta d’ingresso che un malintenzionato sta cercando. I dispositivi connessi sono ormai il tessuto connettivo della nostra esistenza digitale. Smartphone, tablet, smartwatch, laptop: tutti dipendono da tecnologie wireless per funzionare al meglio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

