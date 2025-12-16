L' alba regala emozioni e speranza | lo scatto dall' ospedale Perrino

L'immagine catturata da Jonathan Miglietta mostra l'alba che si leva dall'ospedale Perrino di Brindisi, trasmettendo emozioni e speranza. Questa fotografia è parte di una rubrica dedicata a raccontare il territorio brindisino attraverso gli sguardi dei cittadini, offrendo un punto di vista autentico e quotidiano sulla bellezza e le atmosfere della zona.

Nella foto inviata da Jonathan Miglietta l'alba immortalata dall'ospedale Perrino di Brindisi***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di. Brindisireport.it Gigi D'Alessio - Tu che ne sai (Testo) Per Natale regala una coccola con la Bee Beauty Box di Apropos! Racchiude il duo perfetto per mani e labbra morbide, protette e idratate durante le feste. Crema mani con Propoli, Burro di Karité e Vitamina E Stick labbra con Propoli, Cera Alba e Filtri Solari - facebook.com facebook