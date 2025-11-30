La Sezione Ragazzi della Biblioteca Capone riapre con nuovi spazi e postazione gaming

Dopo i lavori di ampliamento e ristrutturazione, la sezione ragazzi della Biblioteca Provinciale S. e G. Capone riapre al pubblico. Ora c’è anche la postazione gaming.La riapertura ufficiale della Biblioteca Capone per giovani e famiglieLa sezione ragazzi della Biblioteca Provinciale S. e G. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it