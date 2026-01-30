Questa sera al Teatro Belli di Roma va in scena uno spettacolo che prende in giro il noir. Si intitola Beng! – Lo strano caso del caso risolto per caso e porta il pubblico in un mondo di follia e humor nero. La pièce sarà in scena dal 10 al 12 febbraio, pronta a divertire chi ama il teatro e le parodie.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Beng! – Lo strano caso del caso risolto per caso.. Dove e Quando: Al Teatro Belli di Roma, dal 10 al 12 febbraio 2026.. Perché: Una parodia dissacrante del poliziesco americano che mescola comicità pungente e atmosfere noir.. Il sipario del Teatro Belli si apre su una San Francisco avvolta nella nebbia dei cliché cinematografici, dove il fumo delle sigarette e il profumo del whisky economico fanno da sfondo a un’indagine ai confini dell’assurdo. In occasione della rassegna di drammaturgia italiana contemporanea EXPO, torna in scena dal 10 al 12 febbraio lo spettacolo Beng! – Lo strano caso del caso risolto per caso. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Beng! Al Teatro Belli il noir diventa una parodia folle

Approfondimenti su Teatro Belli

A Roma, in quartiere Alessandrino, una storica falegnameria di piccole dimensioni si trasforma in un teatro intimo con circa 30 posti.

