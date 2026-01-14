Basket Serie C Lissone in caduta libera Terzo ko di fila con Cerro
La Galvi Lissone affronta un momento difficile nel campionato di Serie C, con tre sconfitte consecutive. Dopo aver perso la doppia sfida con Cerro Maggiore, la squadra si è nuovamente scontrata con la sconfitta casalinga (69-56), confermando le difficoltà di questa fase. Nonostante la sconfitta, il vantaggio accumulato all’andata resta un elemento positivo in vista delle prossime gare.
Terzo ko di fila per la Galvi Lissone che dopo aver perso la doppia sfida con le varesine, conferma il suo momento di declino perdendo in casa contro Cerro Maggiore 69-56, mantenendo almeno il vantaggio nel doppio confronto dopo il +24 dell’andata. I biancoblù però scivolano al sesto posto dopo che a dicembre si lottava per il secondo. Prestazione offensiva da dimenticare per i ragazzi di Galli che nei due quarti estremi, quello iniziale e finale, segnano la “miseria“ di 10 punti ciascuno. Bel colpo in chiave salvezza invece per il Basket Seregno che supera al PalaSomaschini 85-73 Robbio. I brianzoli piazzano il break nel terzo quarto, resistono alla rimonta dei pavesi nel finale e chiudono in scioltezza con quattro uomini in doppia cifra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
