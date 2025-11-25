Basket dopo il ko di Avellino la Dole Rimini ancora in trasferta | a Cento match da non sbagliare

Per la Dole Rimini è arrivata l’ora di un altro derby: capitan Tomassini - ex di turno - e compagni scenderanno in campo domani, mercoledì 26 novembre (20,30), alla Baltur Arena, casa della Sella Cento, per la 14esima giornata di Serie A2. Appaiata con Rimini a quota 14, la Sella di coach. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

