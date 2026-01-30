Bar ristoranti discoteche e alberghi | 477 controlli chiusi 13 locali

La polizia ha effettuato 477 verifiche tra bar, ristoranti, discoteche e alberghi. Durante i controlli, sono stati chiusi 13 locali. Gli accertamenti sono aumentati già prima delle notizie sulla strage di Crans-Montana, puntando a rafforzare la sicurezza nei locali pubblici.

Verifiche senza sosta in provincia di Brescia. Il bilancio del 2025 e la nuova ondata di ispezioni al via I controlli sono aumentati ben prima che fatti di cronaca come la strage di Crans-Montana riportassero sotto i riflettori il tema della sicurezza nei locali pubblici. A dirlo sono i numeri ufficiali diffusi nelle scorse ore dalla Questura di Brescia, che fotografano un anno di verifiche capillari su bar, ristoranti, discoteche, sale giochi e strutture ricettive in tutta la provincia. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 sono stati complessivamente 477 i pubblici esercizi del Bresciano sottoposti a controlli da parte della Polizia di Stato, spesso in sinergia con altri enti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La sicurezza nei locali da ballo è una priorità fondamentale.

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, le autorità di Viterbo intensificano i controlli nei locali pubblici.

Bar non sono discoteche: il Viminale fa chiarezza su musica, karaoke e prevenzione incendiLa circolare del 15 gennaio 2026 del Ministero dell’Interno chiarisce quando musica e karaoke restano attività accessorie e quando, invece, scattano le regole su pubblico spettacolo e prevenzione ince ... giornalelavoce.it

