Questa mattina è partito il casting per due ruoli femminili nel nuovo film intitolato

Il cinema nasce anche lontano dai riflettori importanti, nei luoghi reali e nelle storie ancora da scrivere. È in questa dimensione che prende forma ‘Anna’, lungometraggio cinematografico indipendente attualmente in fase di preparazione, che apre ufficialmente i casting per due ruoli femminili e sceglie La Spezia e i suoi dintorni come set delle riprese. Il film sarà girato tra il 15 giugno e il 3 luglio di quest’anno e cerca interpreti per i personaggi di Lucia e Giorgia, due figure centrali del racconto. Per il ruolo di Lucia è richiesta un’attrice con età scenica compresa tra i 25 e i 30 anni; per quello di Giorgia, invece, l’età indicativa è tra i 20 e i 25 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avviato il casting per due ruoli femminili nel lungometraggio ’Anna’

