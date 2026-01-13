Casting a Torino tutti i ruoli per il film Un Eroe italiano | dove candidarsi
Nuova opportunità di casting a Torino. Fino a venerdì 20 febbraio sono aperte le candidature per partecipare al casting di "Un eroe italiano" diretto da Duccio Chiarini e prodotto da Rosamont srl.Nel dettaglio la produzione cerca piccoli ruoli, figurazioni speciali, gradita esperienza nel campo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
