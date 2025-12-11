Avversaria Juve playoff se il girone di Champions League finisse oggi | ecco chi affronterebbero i bianconeri di Spalletti

A due giornate dalla fine della fase a gironi di Champions League, la proiezione attuale indica i possibili avversari della Juventus negli spareggi. La situazione mostra un percorso complesso per i bianconeri di Spalletti, che dovranno affrontare sfide impegnative per garantirsi la qualificazione agli ottavi. Ecco le potenziali avversarie e le sfide in vista.

Avversaria Juve playoff, la proiezione attuale del tabellone a due giornate dalla fine mette i bianconeri di fronte a ostacoli duri già nello spareggio. La vittoria fondamentale ottenuta all’Allianz Stadium contro il Pafos ha permesso alla Juventus di tirare un sospiro di sollievo e di mettere quasi al sicuro la qualificazione alla fase successiva della Champions League. Tuttavia, quando si parla di “fase successiva”, in questo nuovo formato europeo, bisogna fare molta attenzione alle sfumature. Non essere tra le prime otto della classifica generale costringe i bianconeri a passare dalle forche caudine dei playoff (i sedicesimi di finale), un turno insidioso che rischia di trasformarsi in una trappola mortale se il sorteggio non dovesse essere benevolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Avversaria Juve playoff se il girone di Champions League finisse oggi: ecco chi affronterebbero i bianconeri di Spalletti

Alla scoperta del Pafos, l'avversaria della Juventus: è la sorpresa della Champions, come gioca e chi sono le stelle - facebook.com Vai su Facebook

Avversaria #Juve Chi affronteranno i bianconeri nei quarti di #CoppaItalia Vai su X

Leggi anche: Il sorteggio del Mondiale ci è servito a vedere Infantino per quello che è

Leggi anche: Campionato nazionale Csi De Marchi e Landi a medaglia

Quali incroci se il girone di Champions finisse oggi? Juve tra Barcellona e De Zerbi - Allo stato attuale delle cose tutte e 4 le italiane sarebbero ancora in corsa. Secondo tuttomercatoweb.com

Champions League, la classifica del girone dopo la 6^ giornata - Dalla scorsa stagione è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta "fase campionato" le 36 squadre giocano ciascuna otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie ... Si legge su tg24.sky.it