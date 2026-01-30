Avellino tutto può cambiare | Izzo mercato e mosse decisive

Armando Izzo torna a giocare con l’Avellino. Dopo aver passato anni tra le big del calcio, l’ex difensore di Napoli e Torino ha deciso di ripartire dalla sua città. La sua presenza potrebbe cambiare le carte in tavola e riaccendere le speranze dei tifosi. Ora l’attenzione si concentra sulle mosse del mercato e su come il club guiderà questa nuova fase.

Tempo di lettura: 3 minuti Il cerchio si chiude, ma la storia ricomincia. Armando Izzo è tornato a vestire la maglia dell’ Avellino, quella con cui aveva iniziato il suo percorso calcistico quando era poco più di un bambino. Oggi il ritorno ha un peso diverso, umano prima ancora che sportivo. “È un’emozione incredibile – ha raccontato – perché qui ho mosso i primi passi. Torno da uomo e da padre, sono davvero felice di essere di nuovo ad Avellino”. L’entusiasmo del rientro, però, dovrà convivere inizialmente con l’attesa. Il difensore ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche dopo il problema accusato a La Spezia: nessun infortunio traumatico, ma un indurimento al polpaccio avvertito durante il riscaldamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

