ATP Finals quando Jannik Sinner ‘regalò’ la vittoria a Novak Djokovic nel 2023 con un gesto di immensa sportività
Era il 2023 quando esplose la SinnerMania. E quell’esplosione ha un momento preciso: 14 novembre 2023. Dopo tre ore buone di battaglia all’interno dell’allora Pala Alpitour, oggi Inalpi Arena, da Torino emerse un urlo: Jannik Sinner aveva battuto Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo. L’uomo che, quell’anno, si era portato a casa tre Slam su quattro. L’effetto fu una vera e propria deflagrazione: l’altoatesino era già numero 4 del mondo, dopo gli US Open era risultato quasi inarrestabile. Ma, quel giorno, tutti iniziarono a capire davvero chi era, e chi poteva essere, Jannik Sinner. Quello che dal Challenger di Bergamo 2019 qualcuno aveva mormorato potesse davvero essere una star, quello che anno dopo anno era salito, si era guadagnato ripetuti quarti Slam, era giunto in semifinale a Wimbledon, aveva già visto le Finals (da subentrato a Matteo Berrettini, complice l’infortunio del romano nel 2021). 🔗 Leggi su Oasport.it
