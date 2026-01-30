Ausl arriva il centralino digitalizzato di nuova generazione | si parte lunedì 2 febbraio con Cuptel
Da lunedì 2 febbraio l’Azienda Usl di Piacenza lancerà il nuovo centralino digitalizzato. Si tratta di un passo avanti per migliorare i servizi telefonici offerti ai cittadini. La rete sarà più moderna e più efficiente, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e semplificare le comunicazioni. Il primo passo sarà con l’attivazione di Cuptel, un sistema all’avanguardia che entrerà in funzione all’inizio della settimana prossima.
Nell’ottica di un costante miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza, l’Azienda Usl di Piacenza sta avviando un importante intervento di rinnovamento tecnologico della rete telefonica aziendale, con l’introduzione di un sistema di centralino digitalizzato di nuova generazione. Il progetto è pensato per ottimizzare l’accesso ai servizi, rendere più efficienti i processi organizzativi e garantire ai cittadini un’esperienza di contatto più semplice, rapida e immediata.Il primo step del percorso di innovazione è previsto per lunedì 2 febbraio, a partire dalle 8, e interesserà il servizio di prenotazione telefonica Cuptel 800 651941.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
