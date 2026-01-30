Aumentano del 10% gli incidenti mortali nel tragitto casa-lavoro | a Parma 11 decessi e 900 feriti

A Parma e provincia, nel primo scorcio del 2024, si registra un aumento del 10% degli incidenti mortali lungo il tragitto casa-lavoro. Sono già 11 le persone decedute e circa 900 quelle ferite in incidenti che coinvolgono lavoratori durante gli spostamenti quotidiani. La situazione preoccupa e invita a riflettere sulla sicurezza di chi si sposta ogni giorno per andare a lavorare.

A Parma e provincia, nel corso del 2024, si sono registrati 11 morti e 900 feriti per quanto riguarda gli incidenti in itinere, ovvero quelli che coinvolgono lavoratrici e lavoratori nel tragitto casa-lavoro, lavoro-casa e in altri trasferimenti connessi all'attività professionale.

