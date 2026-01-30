Aule digitali | Rimini è al top in regione

A Rimini, le scuole si stanno trasformando. Nelle aule, i computer e gli strumenti digitali sono ormai una presenza normale. Più di due edifici scolastici su tre, cioè il 67%, hanno aule informatiche. La città guida la regione in questa corsa verso la scuola digitale.

A Rimini la scuola parla sempre più digitale. Nelle aule riminesi computer e strumenti informatici sono ormai una presenza diffusa: più di due edifici scolastici su tre (il 67%) sono dotati di aule informatiche. È un dato che colloca la nostra città tra le realtà più avanzate dell’Emilia Romagna. Il quadro emerge dallo studio La sfida delle competenze digitali nell’era dell’intelligenza artificiale pubblicato da Openpolis. "In un contesto in cui la disponibilità di strumenti e infrastrutture digitali non è affatto scontata – sottolinea la vicesindaca con delega all’istruzione Chiara Bellini (foto) – è importante leggere con attenzione i dati, perché raccontano quanto il luogo in cui si nasce e si studia possa ancora fare la differenza nelle opportunità educative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini si distingue nella regione per il suo impegno nelle scuole.

