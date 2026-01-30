Atletica | Tortu e Desalu nel weekend primo duello a distanza

Nel fine settimana, l’atletica italiana torna sotto i riflettori con una sfida tra Tortu e Desalu. I due sprinter si affrontano per la prima volta in un duello a distanza, che promette di tenere alta l’attenzione degli appassionati. La gara si svolge nel contesto dell’atletica indoor, e tutti gli occhi sono puntati su di loro in vista delle prossime competizioni internazionali.

Il grande atletica azzurra torna protagonista nel weekend indoor con una sfida dal forte sapore olimpico. Filippo Tortu e Fausto Desalu, campioni olimpici con la storica staffetta 4×100, si affrontano (a distanza sui 60 metri), segnando il debutto stagionale 2026. Il primo a scendere in pista sarà Tortu, impegnato sabato a Magglingen, in Svizzera. Il portacolori delle Fiamme Gialle, che vanta un primato personale di 6.58 risalente al 2019, torna sui 60 metri a distanza di tre anni dall’ultima apparizione indoor. Per lui è previsto un doppio turno con batterie alle 12.05 e finale alle 13.55. Avversari di valore come Timothé Mumenthaler e William Reais.🔗 Leggi su Sportface.it

