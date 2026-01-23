Ieri, 22 gennaio 2026, ha segnato il debutto di Striscia la Notizia in prima serata, una novità dopo 37 anni. La trasmissione si è confrontata con altri programmi di rilievo come Don Matteo, mentre nell'Access Prime Time si sono sfidate La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Gli ascolti televisivi di ieri riflettono questa variazione nel panorama televisivo, offrendo spunti di analisi sulle preferenze del pubblico.

Gli ascolti tv di ieri, 22 gennaio 2026, della prima serata si concentrano sul debutto di Striscia la Notizia. Il tg satirico è tornato in onda con tantissime novità, in primis la fascia oraria, sei nuove veline e nuovi inviati. Nell'Access Prime Time è andato in scena il consueto scontro tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Affari Tuoi presentato da Stefano De Martino. Ascolti tv ieri sera 22 gennaio 2026 Gli ascolti tv di ieri sera sono molto attesi per il ritorno su Canale 5 di Striscia la Notizia che, quest'anno, va in onda in prima serata. Il tg satirico di Antonio Ricci si è scontrato con Don Matteo 15 su Rai 1, Splendida cornice su Rai 3, Dritto e rovescio su Rete 4, Safe House su Italia 1, Piazzapulita su La7. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026, il debutto di Striscia la Notizia in prima serata, nell'Access Prime Time sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ascolti tv ieri, 21 gennaio 2026, da 'A testa alta' in prima serata allo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi nell'Access Prime TimeI dati degli ascolti tv di ieri, 21 gennaio 2026, mostrano come la prima serata sia stata dominata dalla fiction 'A testa alta' su Canale 5, con Sabrina Ferilli nel ruolo della preside Virginia Terzi.

