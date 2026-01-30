Ascolti tv giovedì 29 gennaio | Don Matteo 15 Striscia la notizia Shark 2

I dati degli ascolti tv di giovedì 29 gennaio mostrano che Don Matteo 15 su Rai 1 ha conquistato la palma di programma più visto della serata. La fiction ha attirato un buon numero di spettatori, superando le altre trasmissioni in prima serata. Tra gli altri show, ha funzionato bene anche Striscia la Notizia, mentre Shark 2 ha fatto il suo solito pubblico, ma senza raggiungere i livelli di ascolto di Don Matteo.

Ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 29 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Striscia la notizia. Su Italia 1 Shark 2 – L’abisso. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

