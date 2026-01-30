Arriva Sprout robot delizioso che sembra un giocattolo Lo volete? Pensateci bene

Arriva Sprout, il nuovo robot che sembra un giocattolo. È piccolo, colorato e sembra tutto tranne che un apparecchio tecnologico. Se cercate qualcosa di simpatico e diverso dai soliti umanoidi, questo fa per voi. Non ha le movenze robotiche rigide e non dà l’idea di essere un’unità minacciosa. È pensato per essere amato, non temuto. Per chi si stanca dei robot troppo seri o troppo spaventosi, Sprout potrebbe rappresentare una novità interessante.

Eravate stanchi dei soliti robot umanoidi che vi fanno un po’ paura? Quelli che vediamo nei video dove vi mettono le stoviglie della lavatrice con estrema precisione (ma con una lentezza esasperante) e in ogni caso avreste paura che di notte vi possano strangolare? Ebbene, allora c’è Sprout. Sembra uscito da un film della Pixar senza stonare, è basso e morbido e ha una faccia che cambia espressione e non ha nulla di quell’estetica robotica che negli ultimi anni ci ha insegnato a pensare alle macchine come a qualcosa che prima o poi ci schiaccerà un dito, un lavoro, una vita, e infatti guardandolo viene spontaneo pensare a Wall-E o a Baymax, insomma a quell’immaginario rassicurante, protettivo, giocattoloso (alla Disney lo stanno già usando). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

