Arona all' ambulatorio di Oculistica un nuovo strumento per la diagnosi e la cura delle malattie dell' occhio

All'ambulatorio di Oculistica di Arona arriva un nuovo strumento per aiutare i medici a diagnosticare e curare meglio le malattie agli occhi. L’apparecchio, più preciso e veloce, permette ai pazienti di ricevere diagnosi più accurate e trattamenti più efficaci. La novità è stata presentata questa mattina, con l’obiettivo di offrire un servizio più all’avanguardia a chi si rivolge all’ambulatorio.

Donato dal Rotary un tomografo a coerenza ottica "Angio Oct". L'apparecchio serve ad eseguire Tac dell'occhio e a prevenire, diagnosticare e curare le maculopatie Un nuovo apparecchio per la diagnosi e la cura delle malattie dell'occhio all'ambulatorio di Oculistica di Arona. "La medicina moderna ha sempre più necessità di nuove tecnologie e, anche in questa occasione, la stretta collaborazione tra il territorio i Club Service e le Fondazioni ha consentito la donazione di una apparecchiatura fondamentale per l'attività oculistica clinica quotidiana - ha commentato la direttrice del Distretto Area Nord dell'Asl di Novara Maria Luisa Demarchi - e capace di garantire elevati standard di qualità.🔗 Leggi su Novaratoday.it

