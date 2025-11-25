Messina magica | tra esoterismo stregoneria e storie dimenticate

Una passeggiata incantevole e fuori dall'ordinario attraverso la città ricostruita sulle proprie rovine di Messina tra fantasmi, folletti, demoni, streghe, lupi mannari, paganesimo, storia dimenticata e religione. Un incredibile viaggio nel tempo tra magia ed esoterismo, storia reale e leggende. 🔗 Leggi su Messinatoday.it