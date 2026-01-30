Argentina in advanced talks to become destination for US deportations NYT reports

La notizia circola da alcuni giorni: Stati Uniti e Argentina stanno discutendo un accordo che potrebbe portare deportazioni di cittadini americani in Argentina. Secondo quanto riportato dal New York Times, le due nazioni stanno negoziando un'intesa che faciliterebbe il trasferimento di persone dagli Stati Uniti verso l’Argentina, anche se ancora non c’è nulla di definitivo. La questione sta attirando l’attenzione di chi teme un aumento di espulsioni o di situazioni di disagio per i coinvolti. Le trattative sono in fase avanzata, ma i dettagli ancora non sono stati resi pubblici.

BUENOS AIRES Jan 30 (Reuters) - The United States and Argentina are in advanced talks to sign an agreement that would allow the U.S. to deport immigrants from other countries to the South American nation, the New York Times reported on Friday. Officials in Argentina were moving to finalize this month the third-country deal with the U.S., the New York Times reported. Reuters could not independently confirm the report. A U.S. State Department spokesperson declined to comment. Argentina's foreign ministry did not immediately respond to a request for comment. A third-country deal with Argentina would bolster President Donald Trump's intention to deport millions of immigrants in the U.

