argentina magistra vitae il compartir della cultura argentina

L'articolo esplora come la cultura argentina rifletta nel suo linguaggio quotidiano, con il concetto di “compartir” e l'importanza dello scambio culturale. Viene analizzato come le peculiarità linguistiche e le preferenze terminologiche evidenzino aspetti profondi della società e delle sue tradizioni, offrendo uno sguardo sulla ricchezza e sulla complessità dell’identità argentina attraverso il linguaggio.

BUENOS AIRES – Da tempo si è notato come ogni idioma sviluppi particolari preferenze per alcuni termini; si pensi all’uso del verbo fare ( to do, non to make ) in inglese o alla predilezione, tutta tedesca, rimarcata sia da Nietzsche sia da Thomas Mann, del verbo divenire ( werden ) o all’uso italiano di fare che spesso sopperisce a termini assenti come fare colazione o fare una doccia. Un caso analogo compare nell’uso argentino dello spagnolo “ compartir “, condividere. In Argentina la condivisione sembra essere uno degli aspetti caratteristici della lingua e del comportamento di questo affascinante paese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

