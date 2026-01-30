Apple acquisisce Qai per rivoluzionare l’interazione con i dispositivi tramite testo e intelligenza artificiale

Apple ha annunciato di aver acquisito Q.ai, una startup che lavora su tecnologie di riconoscimento delle espressioni facciali attraverso micro-movimenti del volto. L’obiettivo è migliorare l’interazione tra dispositivi e utenti, rendendola più naturale e immediata. Questa mossa segna un passo importante per Apple, che punta a integrare l’intelligenza artificiale e il riconoscimento facciale in modo più avanzato nei suoi prodotti.

Apple ha acquisito Q.ai, una startup specializzata in tecnologie di riconoscimento delle espressioni facciali basate su micromovimenti del volto, in un colpo che segna una svolta strategica nel modo in cui i dispositivi interagiscono con gli utenti. L'operazione, avvenuta nel gennaio 2026, non è legata all'acquisizione di competenze audio o al miglioramento di sistemi vocali come Siri, ma punta a un nuovo paradigma: comunicare con i dispositivi senza parlare, senza rumore, senza bisogno di un'interfaccia vocale. La vera innovazione risiede nel poter interpretare intenzioni, emozioni e bisogni attraverso segnali fisiologici impercettibili, come contrazioni muscolari minime, variazioni di tensione cutanea e microespressioni che si verificano anche in assenza di parole.

