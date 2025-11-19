Abidur Chowdhury il designer degli iPhone Air lascia Apple per una startup AI

Wired.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane talento nato e cresciuto a Londra ha abbandonato il brand californiano per un nuovo progetto misterioso. 🔗 Leggi su Wired.it

abidur chowdhury il designer degli iphone air lascia apple per una startup ai

© Wired.it - Abidur Chowdhury, il designer degli iPhone Air, lascia Apple per una startup AI

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

abidur chowdhury designer iphoneAbidur Chowdhury, il designer di iPhone Air, lascia Apple per una startup AI - Abidur Chowdhury, uno dei designer chiave coinvolti nello sviluppo di iPhone Air, ha lasciato Apple per entrare in una startup attiva nel settore dell’intelligenza artificiale. Da cellulare-magazine.it

abidur chowdhury designer iphoneIl designer di iPhone Air lascia Apple e si unisce a una nuova startup IA - Il designer dell'iPhone Air sarebbe passato a una startup che si occupa di intelligenza artificiale. Riporta msn.com

abidur chowdhury designer iphoneUno dei designer dell’iPhone Air lascia Apple - Il designer di iPhone Air, Abidur Chowdhury, lascia Apple per una startup AI. Lo riporta iphoneitalia.com

Cerca Video su questo argomento: Abidur Chowdhury Designer Iphone