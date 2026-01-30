Antonio Albanese | Genuini sani belli | il mio elogio dei perdenti

Antonio Albanese ha dedicato loro un elogio senza mezzi termini: “Genuini, sani, belli”. La notte per Umberto, Beppe e Gigi si è trasformata in un ricordo di momenti passati, tra risate e scelte sbagliate. Tre amici di lunga data, ormai avanti con gli anni, e il figlio di Umberto, Toni, appena uscito di galera, hanno vissuto una serata intensa, tra nostalgia e sprazzi di speranza.

Che notte quella notte per Umberto, Beppe e Gigi. Tre amici già abbastanza in là con gli anni, tre scriteriati a cui si aggiunge il figlio di Umberto, Toni, appena uscito di galera. Uno, Umberto, si considera raffinato compositore di musica dodecafonica, "roba che sono meglio le unghie sulla lavagna", come gli dice Beppe, che vive ancora con la mamma, e Gigi, disperato da quando la zia che lo manteneva ha lasciato tutto in eredità alla Chiesa e a lui soltanto una collezione di parrucche bionde. Una notte, tornando a casa, con l'auto urtono qualcosa, o forse qualcuno. Inizia una rocambolesca nottata in cui ognuno dà il peggio di sé.

