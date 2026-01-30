Antonio Albanese si racconta tra passato e futuro. L’attore e comico ricorda i giorni in cui faceva l’operaio, sottolineando come il lavoro sia sempre stato un punto fermo nella sua vita. Ora si prepara a un nuovo film, che promette di essere il più trasgressivo di sempre. Durante le riprese di “Cento Domeniche”, Albanese ha riflettuto su quanto sia importante affrontare sfide più grandi, anche nel cinema comico.

«Mentre giravo “Cento Domeniche” mi sono detto: “Se riesco ad affrontare questo, avrò la forza per qualcosa di più difficile: un film comico”. La comicità è una delle cose più complesse e misteriose in assoluto». Antonio Albanese torna sul grande schermo in veste di regista, interprete e co-sceneggiatore di “Lavoreremo da grandi”, commedia dal 5 febbraio in sala in cui ha condiviso il set con Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero. La storia di tre amici e un susseguirsi di disavventure tragicomiche in una notte figlia di qualche bicchiere di troppo. «Questo è il mio primo film corale, girato soprattutto di notte», spiega il regista. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Antonio Albanese: «Facevo l'operaio, per me il lavoro è alla base di tutto. Il prossimo film sarà il più trasgressivo»

