Ethan Hawke, attore e collaboratore di lunga data di Richard Linklater, ha annunciato il suo prossimo progetto, definendolo

Ethan Hawke, storico collaboratore di Richard Linklater, descrive il loro prossimo progetto insieme come un lavoro destinato a segnare una carriera già leggendaria. Ethan Hawke anticipa che il suo decimo progetto con Richard Linklater sarà "tra i più grandi film mai realizzati". L'opera, un period drama dedicato ai trascendentalisti dell'Ottocento, coinvolge anche Natalie Portman e Oscar Isaac ed è attesa nel 2027. Il decimo film insieme con Ethan Hawke Quando Ethan Hawke parla di Richard Linklater, c'è sempre un misto di affetto, stima e quella complicità artistica che nasce solo dopo decenni di collaborazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ethan Hawke afferma che il suo prossimo progetto sarà: "Uno dei più grandi film mai realizzati"

