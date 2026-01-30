Anna Valle alla Fenice fa ’Scandalo’ Commedia brillante sul pregiudizio

Questa sera al Teatro La Fenice di Senigallia va in scena ‘Scandalo’, la nuova commedia brillante scritta e diretta da Ivan Cotroneo. La pièce affronta il tema del pregiudizio con humour e leggerezza, e vede tra i protagonisti Anna Valle. La rappresentazione fa parte della stagione in abbonamento organizzata dal Comune e dall’Amat, con il supporto della Compagnia della Rancia.

‘Scandalo’ al Teatro La Fenice di Senigallia. E’ il titolo del nuovo spettacolo scritto e diretto da Ivan Cotroneo, che va in scena questa sera (ore 21) nell’ambito della stagione in abbonamento realizzata dal Comune e dall’Amat, con la collaborazione della Compagnia della Rancia. Protagonisti sono Anna Valle e Gianmarco Saurino. Come scrive l’autore e regista, si tratta di "una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra il maschile e il femminile, sui tabù che crediamo di esserci lasciati alle spalle e che continuano invece a tormentarci, sull’audacia e la spregiudicatezza che spesso la società legittima per gli uomini, ma mai per le donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

