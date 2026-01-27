Anna Valle e Gianmarco Saurino sono protagonisti di

Anna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti dopodomani alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova di " Scandalo ", nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Lo spettacolo – proposto nelle stagioni teatrali realizzate dal Comune con l’Amat e l’Azienda Teatri di Civitanova – è una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra il maschile e il femminile, sui tabù che continuano a tormentarci, sull’ audacia e la spregiudicatezza che spesso la società legittima per gli uomini, ma mai per le donne. Laura ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma soprattutto, per il mondo letterario e non, è stata la ‘ sposa bambina ’ di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, recentemente scomparso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una commedia tra tabù e pregiudizi. Anna Valle al Rossini con Scandalo

Approfondimenti su Rossini Teatro

Al Teatro Manzoni di Milano, Anna Valle e Gianmarco Saurino sono protagonisti di

Al Teatro Nuovo prende il via lo spettacolo ‘Scandalo’, parte della stagione di prosa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Rossini Teatro

Argomenti discussi: Una commedia tra tabù e pregiudizi. Anna Valle al Rossini con Scandalo; La vita di coppia. Ecco i Casa Abis: Ancora in due; Ti ho sposato per allegria, si sorride tra i drammi familiari; Umorismo e malinconia. Bennet non tramonta mai.

Una commedia tra tabù e pregiudizi. Anna Valle al Rossini con ScandaloAnna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti dopodomani alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova di Scandalo , nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Lo spettacolo – prop ... ilrestodelcarlino.it

Desiderio e potere in scena al ConsorzialeUna nuova produzione teatrale indaga relazioni, tabù e dinamiche emotive attraverso una storia intensa e contemporanea. iltitolo.it

"Una nuova vita", tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv con Anna Valle e Daniele Pecci - facebook.com facebook