Una commedia tra tabù e pregiudizi Anna Valle al Rossini con Scandalo

Anna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti dopodomani alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova di " Scandalo ", nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Lo spettacolo – proposto nelle stagioni teatrali realizzate dal Comune con l’Amat e l’Azienda Teatri di Civitanova – è una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra il maschile e il femminile, sui tabù che continuano a tormentarci, sull’ audacia e la spregiudicatezza che spesso la società legittima per gli uomini, ma mai per le donne. Laura ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma soprattutto, per il mondo letterario e non, è stata la ‘ sposa bambina ’ di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, recentemente scomparso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
