Apre domenica alle 16 la mostra di Alessandra Pagliai a Palazzo di Fraternita dei Laici, in piazza Grande. La collettiva presenta venti disegni su carta, tutti dedicati ad animali, sia domestici che selvatici. L’artista mette in mostra i suoi schizzi, catturando sguardi e dettagli di creature di ogni tipo. La mostra rimarrà aperta nei prossimi giorni, invitando i visitatori a scoprire il suo modo di rappresentare il mondo animale.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – In tutto venti disegni su carta ritraggono altrettanti animali, domestici e non solo, nella mostra di Alessandra Pagliai che si apre domenica 1 febbraio alle 16,00 nel palazzo di Fraternita dei Laici in piazza Grande ad Arezzo. Sono 'ritratti' dallo sguardo dell'artista che evidenziano la sua esperienza soggettiva. E' la curiosità per un mondo cui apparteniamo ma che alcuni spesso dimenticano. “Il mio interesse - afferma Alessandra Pagliai - verso gli 'altri animali' e gli 'altri sguardi' è decennale quanto tardivo, non avendo avuto quell'educazione che parte dall'infanzia che tutto rende 'facile, normale, consueto', appreso da subito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anima-li, altri sguardi, i disegni di Alessandra Pagliai

Approfondimenti su Arezzo Palazzo

Arezzo si prepara ad accogliere una nuova mostra di Alessandra Pagliai.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Arezzo Palazzo

Argomenti discussi: Anima-Li, altri sguardi: i disegni di Alessandra Pagliai in Fraternita; OccuBAUsandretto, condividere l’esperienza dell’arte a fianco del proprio cane; Tony Pitony, ecco il primo dei protagonisti del concerto di Cortona Comics; Tre cose su Anghiari, tre piccoli documentari in programma domenica.

Anima-Li, altri sguardi: i disegni di Alessandra Pagliai in FraternitaArezzo, 28 gennaio 2026 – Venti disegni su carta ritraggono altrettanti animali, domestici e non solo, nella mostra di Alessandra Pagliai che si apre domenica 1 febbraio alle 16,00 nella Sala Pieve ... lanazione.it

"L'arte come ponte verso l'altro" Alessandra Pagliai presenta i suoi venti ritratti animali in "ANIMA-LI, altri sguardi" Un progetto nato da un'esplorazione personale, per offrire agli animali la dignità di un primo piano, tradizionalmente riservato all'umano. Inaugur - facebook.com facebook