Anima-Li altri sguardi | i disegni di Alessandra Pagliai in Fraternita

Arezzo si prepara ad accogliere una nuova mostra di Alessandra Pagliai. Venti disegni su carta raffigurano animali di ogni tipo, alcuni domestici e altri selvatici. L’esposizione sarà inaugurata domenica 1 febbraio alle 16,00 nella Sala Pieve della Fraternita dei Laici in Piazza Grande.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Venti disegni su carta ritraggono altrettanti animali, domestici e non solo, nella mostra di Alessandra Pagliai che si apre domenica 1 febbraio alle 16,00 nella Sala Pieve della Fraternita dei Laici in Piazza Grande ad Arezzo. L’esposizione sarà aperta fino al 22 febbraio 2026 dalle 10,30 alle 18,00. Sono 'ritratti' dallo sguardo dell'artista che evidenziano la sua esperienza soggettiva. E' la curiosità per un mondo cui apparteniamo ma che alcuni spesso dimenticano. “Il mio interesse - afferma Alessandra Pagliai - verso gli 'altri animali' e gli 'altri sguardi' è decennale quanto tardivo, non avendo avuto quell'educazione che parte dall'infanzia che tutto rende 'facile, normale, consueto, appreso da subito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

