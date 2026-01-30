Amici 25 | anticipazioni sulla diciassettesima puntata del 1° febbraio 2026
La diciassettesima puntata di Amici 25 è stata registrata oggi pomeriggio. Andrà in onda su Canale 5 domenica 1° febbraio 2026 alle 14. I fan aspettano già di scoprire cosa succederà tra i concorrenti in gara.
La diciassettesima puntata di Amici 25 è stata registrata oggi pomeriggio e andrà in onda su Canale 5 domenica 1° febbraio 2026 alle 14. Gli appassionati del talent show di Maria De Filippi possono prepararsi a una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Gli ospiti speciali del 1° febbraio 2026. Come anticipato da Amici News, la conduttrice ha accolto in studio giudici speciali per le gare: Irma De Paola e Giuseppe Giofrè per il ballo, mentre per il canto a valutare gli allievi sono stati Al Bano e Jake La Furia. Per quanto riguarda gli ospiti musicali, spazio a grandi nomi come Giorgia, Mimì e l’ex allievo Petit, pronti a portare energia e spettacolo nel talent. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
