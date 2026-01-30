La diciassettesima puntata di Amici 25 è stata registrata oggi pomeriggio. Andrà in onda su Canale 5 domenica 1° febbraio 2026 alle 14. I fan aspettano già di scoprire cosa succederà tra i concorrenti in gara.

La diciassettesima puntata di Amici 25 è stata registrata oggi pomeriggio e andrà in onda su Canale 5 domenica 1° febbraio 2026 alle 14. Gli appassionati del talent show di Maria De Filippi possono prepararsi a una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Gli ospiti speciali del 1° febbraio 2026. Come anticipato da Amici News, la conduttrice ha accolto in studio giudici speciali per le gare: Irma De Paola e Giuseppe Giofrè per il ballo, mentre per il canto a valutare gli allievi sono stati Al Bano e Jake La Furia. Per quanto riguarda gli ospiti musicali, spazio a grandi nomi come Giorgia, Mimì e l’ex allievo Petit, pronti a portare energia e spettacolo nel talent. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Amici 25: anticipazioni sulla diciassettesima puntata del 1° febbraio 2026

Approfondimenti su Amici 25

Questa sera si avvicina il momento della diciassettesima puntata di Amici 25.

Domenica sera, su Canale 5, torna il talent Amici 25.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Amici 25 anticipazioni puntata del 16 novembre, chi è finito in sfida

Ultime notizie su Amici 25

Argomenti discussi: Amici 25, le anticipazioni del 25 gennaio: due nuovi ingressi nella scuola, Valentina assente; Amici 25, un’allieva assente e battibecco tra Alessandra Celentano e un giudice; Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio: gli ospiti; Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio: nessun eliminato, le sfide e gli ospiti in studio.

Amici 25, le anticipazioni del 1° febbraio: un altro volto molto amato è stato eliminato, ecco chi èMano a mano che passano le settimane e che ci avviciniamo alla delicata fase del serale di Amici 25, sale la tensione per i concorrenti, che presto si troveranno davanti alla commissione di docenti ch ... cosmopolitan.com

Amici 25: anticipazioni pomeridiano domenica 1° febbraio! AGGIORNAMENTI LIVEDomenica 1° febbraio torna il pomeridiano di Amici 25 su Canale 5 con gare, classifiche e nuove sfide; ospiti e giudici saranno annunciati. serial.everyeye.it

Amici News & Anticipazioni - facebook.com facebook

Amici 25, anticipazioni domenica 25 gennaio: rivoluzione nelle classifiche e addii inaspettati Scopri di più! x.com