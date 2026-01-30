All’Arena le arti varie di Tullio Solenghi e Massimo Lopez

Questa sera all’Arena di Codigoro, il teatro si anima con uno spettacolo tutto esaurito. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano sul palco con il loro spettacolo “Dove eravamo rimasti”. La coppia, nota per le sue esibizioni di successo, porta in scena un repertorio di arti varie, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La serata promette risate e spettacolo, con i due artisti pronti a coinvolgere la sala con la loro comicità e il loro talento.

Si apre col tutto esaurito la prima proposta della stagione teatrale codigorese che vedrà stasera sul palco del teatro Arena di Codigoro la collaudata coppia composta da Massimo Lopez e Tullio Solenghi che propongono " Dove eravamo rimasti ". Uno spettacolo di arti varie scritto dagli stessi protagonisti Lopez e Solenghi con la collaborazione di Giorgio Cappozzo e con la Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Una rappresentazione teatrale che propone numeri, sketch, brani musicali, contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi impersonato da Massimo Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo ed il confronto Mattarella e Papa Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello show. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

