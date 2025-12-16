A Capodanno Massimo Lopez e Tullio Solenghi all’Impero di Brindisi
Il 1° gennaio 2026, il Teatro Impero di Brindisi ospiterà un evento imperdibile: Massimo Lopez e Tullio Solenghi arrivano in città per un appuntamento speciale di Capodanno, portando sul palco il loro intramontabile spettacolo. Un'occasione unica per gli amanti della comicità e dello spettacolo dal vivo di iniziare il nuovo anno con il sorriso.
Massimo Lopez e Tullio Solenghi arrivano a Brindisi giovedì 1 gennaio 2026 per un appuntamento speciale al Teatro Impero. “Dove eravamo rimasti” va in scena con inizio alle ore 18.30 ed è organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti. Brindisireport.it
Capodanno 2022 col Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show al Teatro Galleria
A Capodanno Massimo Lopez e Tullio Solenghi all'Impero di Brindisi - Massimo Lopez e Tullio Solenghi arrivano a Brindisi giovedì 1 gennaio 2026 per un appuntamento speciale al Teatro Impero. giornaledipuglia.com
Al Donizetti sold out per Massimo Lopez e Tullio Solenghi - I due amatissimi attori e comici tornano insieme sul palcoscenico con lo spettacolo ... bergamonews.it
A Roma torna il concertone di Capodanno. Al Circo Massimo Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai x.com
A Roma torna il concertone di Capodanno. Al Circo Massimo Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.