A Capodanno Massimo Lopez e Tullio Solenghi all’Impero di Brindisi

Il 1° gennaio 2026, il Teatro Impero di Brindisi ospiterà un evento imperdibile: Massimo Lopez e Tullio Solenghi arrivano in città per un appuntamento speciale di Capodanno, portando sul palco il loro intramontabile spettacolo. Un'occasione unica per gli amanti della comicità e dello spettacolo dal vivo di iniziare il nuovo anno con il sorriso.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi arrivano a Brindisi giovedì 1 gennaio 2026 per un appuntamento speciale al Teatro Impero. “Dove eravamo rimasti” va in scena con inizio alle ore 18.30 ed è organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti. Brindisireport.it

