Fiera di Sant' Agata con blocco traffico | strade chiuse e modifiche viabilità
Domenica 1° febbraio, in occasione della Fiera di Sant'Agata a San Fruttuoso, saranno adottate restrizioni alla circolazione e modifiche alla viabilità a Genova. Dalle 8 alle 20, circa 550 bancarelle occuperanno diverse strade tra corso Sardegna, via Giacometti, piazza Manzoni e altre vie del quartiere. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di prestare attenzione ai segnali temporanei di deviazione.
Per permettere lo svolgimento della Fiera di Sant’Agata, dalle ore 23.30 del 31 gennaio alle ore 5 del 2 febbraio, sono state stabilite alcune importanti modifiche alla viabilità, per tutto lo svolgimento della manifestazione, di seguito i dettagli. Nel tratto tra Piazza Giusti e Via Don Orione sarà vietata sia la circolazione sia la sosta dei veicoli, con rimozione forzata e soppressione della pista ciclabile. Nella semicarreggiata lato ponente, tra Via Don Orione e Piazza Giusti, è vietata la sosta con rimozione forzata, viene istituito il doppio senso di circolazione e soppressa la corsia riservata.🔗 Leggi su Genovatoday.it
