Alimentazione e salute | incontro all' Accademia dei Georgofili
Firenze, 4 dicembre 2025 - Studi di laboratorio e indagini epidemiologiche confermano il ruolo benefico delle fibre alimentari nella prevenzione dei tumori. Di questo si è parlato in un seminario che si è svolto ieri pomeriggio a Firenze, organizzato dalla Accademia dei Georgofili in collaborazione con Ispro. “Con il termine di fibra alimentare si fa riferimento ad un’ampia famiglia di composti con caratteristiche e proprietà diverse tra loro, tutte però favorevoli per la nostra salute. Le fibre cosiddette “insolubili”, ricche in cellulosa e lignina, che richiamano acqua nell’intestino, aumentano il volume delle feci e facilitano il transito intestinale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
